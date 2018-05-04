İnce’nin annesinden açıklama

Yalova’nın Merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan 75 yaşındaki Zekiye İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladığı toplantıyı evinde televizyondan takip etti.

Zekiye İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Duygularını dile getiren İnce, "Her anne ve baba onurlanır. Allah korusun. Allah'a emanet. Allah şeytan şerrinden, kötü insanlardan, kıskanç insanlardan korusun. Kolay bir şey de değil. Hem seviniyorum hem üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

İnce, "oğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığını bekleyip beklemediği" yönündeki soruya karşılık "Söylüyordu kendisi. 'İlle de olacağım' diyordu" ifadelerini kullandı.