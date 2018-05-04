İnce'nin annesi oğlunun adaylığını böyle izledi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunun açıklandığı dakikalarda İnce'nin annesi aday açıklama törenini heyecanla izledi.04 Mayıs 2018 Cuma 12:20
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Muharrem İnce ismi üzerinde karar vermesinin ardından Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’ya bağlı Elmalık Köyündeki baba ocağında büyük heyecan yaşandı. İnce’nin annesi CHP’nin düzenlediği aday açıklama törenini Elmalık Köyü'ndeki evinde büyük bir heyecan içinde izledi.
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