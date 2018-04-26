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İnce'den Cumhurbaşkanlığı açıklaması: Seçilirsem...

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çokça adı geçen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satacağını söyledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:51
İnce'den Cumhurbaşkanlığı açıklaması: Seçilirsem...

CHP adayı kim olacak herkes bu sorunun cevabını arıyor. Çatı aday fikrinin çöktüğü muhalefet cephesinde her parti kendi adayıyla yola devam edecek görünüyor. Peki CHP kimi aday gösterecek. Kulislerde Yılmaz Büyükerşenile birlikte adı öne çıkan isimlerden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'a konuştu ve seçilmesi halinde neler yapacağını anlattı.

-Adayım... Kazanacağıma inanıyorum.

-Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.

-Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.

-Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.

-İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.

-İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.

-Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa... Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.”

-Ama ikinci tura ben kalırsam... Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.”

-Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim.”

-Beştepe’yi satacağım.”

-En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak...

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:51
  1. Yalova
  2. ahmet hakan
  3. erken seçim
  4. 2018 seçimleri
  5. muherrem ince

YORUM YAZ

  • ABDABD1 sa önce
    desene ben hiç bir iş yapmayacağım amarika ne derse onu onaylayacağım
  • GakkoşGakkoş1 sa önce
    Yalandan ve iftiradan kim ölmüş, senin ne kadar despot ve faşist olduğunu bilmeyen mi var. Yalova daparti propagandasına izin vermeyen cafe sahibine (tehdit ve kapatma cezası) ne yaptığınızı cümle alem biliyor.Münafıklık bunlarda zirve yapmış.
  • nooooonooooo1 sa önce
    tutmayın küçük enişteyi
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