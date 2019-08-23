İnce telli saçları gürleştirme yolları

Saçlara doğal bakım yapmak en doğru şeçeneklerden birisidir. Fazla kimyasal sürmeden, olabildiğince zararsız şekilde, dilediğiniz bakımı yapmanız idealdir.

İnce telli saça sahip olanlar, saçlarının daha gür görünmesi için birçok yöntem denese de yapısal bir durum olan saç cinsinin değiştirilmesi pek mümkün değildir. Sadece saçların daha sağlıklı olması gerektiğinde bu konuda başarılı sonuçlar alınması mümkün olmaktadır.

Saçların dolgun ve gür görünmesi için gerekli olan çalışmaların yapılması, doğal yağlar ve bakım kürleriyle mümkün olmaktadır. Bunlardan birkaçını sizinle paylaşıyoruz.

Uzun yıllardır kullanılan saç bakım yöntemlerinden biri olan Hint yağı, genelde yoğun nem ile saç derisi ve yeni çıkan saçların onarılmasını sağlamaktadır. Haftada bir kez saç derisine masaj yaparak kullanılan Hint yağı saçların daha parlak görünmesini sağlar ve bakımlı ve dolgun saçlara sahip olmanızı kolaylaştırır.

Avokado Kürü

Avokado kürü de saç derisini nemlendirerek saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar. Ayrıca saçların kalitesini arttırarak, kolay kırılmasının önlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu yüzden saç bakımının en önemli parçalarından biridir.

Çam Terebentin Yağı

Doğal şampuanların içine katılan çam terebentin de saçları gürleşmesini sağlar. Özellikle yağlı saçların da neminin dengelenmesine yardımcı olur. Bu durumun çözümü için gerekli olan terebentin, keskin kokusuna rağmen oldukça işe yarar bir saç güçlendiricidir.

Yılang Yılang Yağı

Saç bakımında en iyi seçimlerden biri olan yılang yılang yağı da oldukça sık tercih edilen saç bakım ürünleri arasındadır. Yılang yılang yağının tercih edildiği şampuanlar, saç bakım ürünleri ve diğer ürün çeşitleri saç bakımında en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline gelmiştir.

Özellikle saç bakımında tercih edilen birçok üründe yılang yılang yağı bulunmaktadır. Bu yüzden bakım için tercih edilen yağlar, özellikle saçların gürleşmesi için çok sık tercih edilir.

Kaynak: Meraklımelehat.com