İnce bulgurlu soğuk çorba nasıl yapılır? Soğuk yoğurtlu çorba tarifi:
Soğuk bir çorba tarifi arayanlar 'İnce bulgurlu çorba nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Soğuk çorba için hangi malzemeler gerekli?
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Soğuk yoğurtlu çorba tarifi:
Malzemeler:
- 1 litre ayran
- 1 su bardağı ince bulgur
- Yarım demet nane
- 1,5 su bardağı su
İnce bulgurlu soğuk çorba nasıl yapılır?
Bir kasenin içerisine ince bulguru ve 1,5 su bardağı sıcak suyu alın.
Bulgurun üzerini kapatın.
Bulgur suyunu çektikten sonra İçerisine ayran, tuz ve taze naneyi alıp güzelce karıştırın.
Afiyet olsun.