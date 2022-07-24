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Kadın - Aile İnce bulgurlu soğuk çorba nasıl yapılır? Soğuk yoğurtlu çorba tarifi:
Kadın - Aile

İnce bulgurlu soğuk çorba nasıl yapılır? Soğuk yoğurtlu çorba tarifi:

Soğuk bir çorba tarifi arayanlar 'İnce bulgurlu çorba nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Soğuk çorba için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 14:22:00 -
İnce bulgurlu soğuk çorba nasıl yapılır? Soğuk yoğurtlu çorba tarifi:

Yaz aylarında buz gibi çorbaya kim 'hayır' diyebilir! İşte. tam ölçülü soğuk çorba tarifi

Soğuk yoğurtlu çorba tarifi:

Malzemeler:

  • 1 litre ayran
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • Yarım demet nane
  • 1,5 su bardağı su

İnce bulgurlu soğuk çorba nasıl yapılır?

Bir kasenin içerisine ince bulguru ve 1,5 su bardağı sıcak suyu alın.

Bulgurun üzerini kapatın.

Bulgur suyunu çektikten sonra İçerisine ayran, tuz ve taze naneyi alıp güzelce karıştırın.

Afiyet olsun.

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