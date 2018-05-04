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İnce adaylığını WhatsApp'tan emojiyle doğrulamış!

CHP’den bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi açıklanan CHP Milletvekili Muharrem İnce, ilk açıklamasını “WhatsApp” üzerinden üç mahcup yüz emojisi ile yapmış.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:38
İnce adaylığını WhatsApp'tan emojiyle doğrulamış!

CHP’de bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi açıklanan CHP Milletvekili Muharrem İnce, ilk açıklamasını “WhatsApp” üzerinden yaptı.
Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, “İnce’den ilk demeç ‘Emoji’yle geldi” başlıklı yazısında, Muharrem İnce ile olan görüşmesini anlattı.
Murat Çelik, “İnce’yi önceki akşam, yani partinin anketinden uzak ara birinci çıktığı bilgisini aldıktan hemen sonra aradım” diyerek şöyle devam etti:

“3 MAHCUP GÜLÜMSEYEN YÜZ…”

“Telefona cevap vermemesi şaşırtıcı değildi. Sadece yoğun olduğundan değil, daha mühimi sessiz kalması gerektiğinden açmıyordu telefonları.
Bunun üzerine Muharrem İnce’ye WhatsApp üzerinden bir mesaj attım. Anket sonuçlarını haber yaptığımı belirtip ‘Herhalde artık hayırlı olsun diyebiliriz’ diye yazdım. İnce’den gelen yanıt, ‘3 emoji’ oldu. 3 mahcup gülümseyen yüz…”

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:38
  1. Ankara
  2. chp
  3. Muharrem İnce

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