İnce aday oldu Can Dündar nara attı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olması, Almanya'da kaçak olarak yaşayan FETÖ firarisi Can Dündar'ı sevindirdi.



Haberi Twitter hesabından paylaşan Dündar, ' 'İnce' yazılır, 'EEN-jeh' okunur' ifadesini kullanarak İnce'nin aday olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi.







Kaynak : Beyaz Gazete