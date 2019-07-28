İnatçı çocuklar gelecekte başarılı olabilir mi?
Sözünüzü kolay kolay dinlemeyen, tutturduğu konuda amaçladığı sonuca ulaşana kadar direnen ‘inatçı’ olarak ifade edilen çocuğunuzun huysuzlukları sizi fazlasıyla yorabilir. Evet, bu tarz karaktere sahip olan çocukları yetiştirmek, sakin çocukları büyütenlere oranla çok daha fazla zorlanır. Bu durum ebeveynleri gelecek için kaygılandırsa da hiç merak etmeyin. Zaman içinde çocuğunuzun bu hırçınlığı bir başarı öyküsüne dönüşecektir. Nasıl mı?28 Temmuz 2019 Pazar 11:28
İnatçı, söz dinlemeyen çocuklar ebeveynler için bir hayli zor olabilir. Elbette inatçı da olsa anne ve babalar için evlatları son derece kıymetlidir. Ancak inatçı yapıları, asi hareketleri ebeveynleri bazen çileden çıkarabilir. Böyle anlarda anne ve babaların sakinleşmeye ihtiyaçları vardır. İnatçı bir evladınız varsa ona kesinlikle bağırmamalısınız. Unutmayın ona bağırmak sadece inatçı çocuğu daha da gerginleştirir. Yavrunuzun sağlıklı gelişimi için ona bağırmamak ve asla şiddete başvurmamak gerekiyor.
Başarısızlığa tahammülleri yok
İnatçı ya da asi olarak tanımlanan çocuklar genellikle başarısızlığa tahammül edemezler. Örneğin tek başına tişörtünü giyemeyen ya da saçını toplayamayan bir çocuk saatlerce ağlayabilir. Bu öfke sebebiyle etrafındaki eşyalara bile zarar verebilir. Biliyoruz böylesi anlarda sakin kalmak gerçekten büyük bir yetenek. Evladınızı biraz hırçınsa artık üzülmenize, gelecek için kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü sevgili ebeveynler size güzel bir haberimiz var…
Başarılı bireyler oluyorlar
Yaklaşık 40 yıl boyunca yapılan bir araştırma küçük yaşlarda ebeveyn otoritesini kabullenmeyen çocukların gelecekte daha başarılı bireyler olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu çocukların doğasında başarısızlığı kabullenmemek gibi bir özellik var. Bu nedenle son derece hırslı olan çocuklar hem okul yaşantısında hem de meslek hayatında daha başarılı oluyor.
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