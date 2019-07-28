İnatçı çocuklar gelecekte başarılı olabilir mi?

İnatçı, söz dinlemeyen çocuklar ebeveynler için bir hayli zor olabilir. Elbette inatçı da olsa anne ve babalar için evlatları son derece kıymetlidir. Ancak inatçı yapıları, asi hareketleri ebeveynleri bazen çileden çıkarabilir. Böyle anlarda anne ve babaların sakinleşmeye ihtiyaçları vardır. İnatçı bir evladınız varsa ona kesinlikle bağırmamalısınız. Unutmayın ona bağırmak sadece inatçı çocuğu daha da gerginleştirir. Yavrunuzun sağlıklı gelişimi için ona bağırmamak ve asla şiddete başvurmamak gerekiyor.

Başarısızlığa tahammülleri yok

İnatçı ya da asi olarak tanımlanan çocuklar genellikle başarısızlığa tahammül edemezler. Örneğin tek başına tişörtünü giyemeyen ya da saçını toplayamayan bir çocuk saatlerce ağlayabilir. Bu öfke sebebiyle etrafındaki eşyalara bile zarar verebilir. Biliyoruz böylesi anlarda sakin kalmak gerçekten büyük bir yetenek. Evladınızı biraz hırçınsa artık üzülmenize, gelecek için kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü sevgili ebeveynler size güzel bir haberimiz var…

Başarılı bireyler oluyorlar

Yaklaşık 40 yıl boyunca yapılan bir araştırma küçük yaşlarda ebeveyn otoritesini kabullenmeyen çocukların gelecekte daha başarılı bireyler olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu çocukların doğasında başarısızlığı kabullenmemek gibi bir özellik var. Bu nedenle son derece hırslı olan çocuklar hem okul yaşantısında hem de meslek hayatında daha başarılı oluyor.