THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İnatçı çocukla nasıl baş edilir?

İnatçı çocuğa nasıl yaklaşmanız gerektiğini araştırdık...

04 Ekim 2018 Perşembe 19:31
İnatçı çocukla nasıl baş edilir?

Miniklerin inatçılıkları ayrı alemdir. Onlarla baş etmek daha bir problem.

- Soğukkanlılığınızı korumaya çalışın. Derin bir nefes alın ve içinizden ‘O sadece bir çocuk’ diye düşünerek, uzlaşmacı olun.

- Maksat ona, kimin güçlü kimin güçsüz olduğunu ispatlamak değil, o anda elde edemeyeceği bir şeyden vazgeçmesini sağlamak olmalı.

- İstediği şeyi neden olmayacağını basit bir şekilde açıklayın ve bu açıklamayı yaparken mutlaka bu durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğunuzu belirtin. Duygularını paylaştığınızı bilmek onu hem rahatlatacak, hem de sizi ona karşı sürekli engeller koyan bir düşman olarak görmesini engelleyecektir.

- Kararlı ve tutarlı, fakat mutlaka sevecen bir tavırla yaklaşın. önce ‘hayır’ dediğiniz bir şeye sonradan ‘evet’ derseniz, bunu size karşı sürekli kullanmaya başlar.

- Kararlı olduğunuzu açıkladıktan sonra ona biraz zaman tanıyın. Bir süre sonra yeniden istediğini elde etmek konusunda sizinle inatlaşmaya başlarsa hiç tepki vermeyin. Birkaç denemeden sonra vazgeçecektir.

- Buna rağmen inatlaşmaya devam ediyorsa, dikkatini istediği şeyden başka bir noktaya çekmeye çalışın. Bu bir çizgi film, bir kuş, bir kedi, sevdiği bir yiyecek veya oyun vb. herhangi bir şey olabilir.

- Çocuğunuza az sayıda seçenek sunun, böylece kararlarına saygı duyduğunuzu düşünecek. Kendisinin kararlarına saygı duymayı inatlaşmayı bırakmalısınız ama tabiki büyük bir yanlış içindeyse onu o şekil bırakmamalısınız.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:31
  1. inatçı çocuk
  2. inatçı çocuğa nasıl davranılmalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlandıkça mutluyuz
    1. Yaşlandıkça mutluyuz
    2. Hollande'den flaş çağrı: Kaldırılsın!
    3. Çocuklarda migren tanısı nasıl konulur?
    4. Pikan cevizi tam bir şifa deposu
    5. Diş eti hastalıklarında bu faktörlere..
    6. Fransa'dan Afrika ülkesine hava..
    7. Çocuğunuz yalan söylüyorsa...
    8. Kadıköy'de yol çöktü!
    9. Kanser riski taşıyanlar bu besinleri..
    10. Bahçeli'den 'Kemal Derviş' açıklaması:..
    11. Ürünlerde ‘içindekiler’ aldatmacası
    12. Dışişleri Bakanlığından Güney Kıbrıs'a..
    13. Gıdalar ışınlanıyormuş
    14. Erdoğan'dan AB'ye rest: Referanduma..
    15. Kansere karşı nasıl beslenmeli?
    16. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    17. Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıracak..
    18. Az sirke ile pırıl pırıl oluyorlar
    19. Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap..
    20. Siirt'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi