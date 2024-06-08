İnanması güç... Fiyatı çok uygun! Bu sebil havadan su üretiyor

Çok uzun zamandır havadaki nemden su üreten cihazlar mevcut. Ancak DrinkingMaker isimli firma, bu işlemi uygun fiyatlı ve kompakt boyutlara bir cihazla gerçekleştirdi.

Günde 19 litre su

DrinkingMaker isimli sebil, isteğe bağlı olarak mineral açısından zengin filtre kartuşları sunarak günde 19 litreye kadar su üretebiliyor. Cihaz su üretmenin yanında nem alma ve hava temizleme işlevlerini de yerine getirebiliyor. Şirket, cihazın AquaFetch+ ve gelişmiş grafen teknolojisi ile aşırı kuru koşullarda bile etkili bir şekilde çalıştığını iddia ediyor.

DrinkingWater ayrıca firmanın AirTrue teknolojisiyle zararlı PM2.5 parçacıklarının yüzde 99,97'sini ortadan kaldırıyor ve tüm parçacıkların yüzde 99,7'sini etkili bir şekilde adsorbe edebiliyor. Bu sayede ortamı polen, bakteri ve virüslerden temizleyerek sağlıklı bir ortam sunuyor.

Pro sürümü 339 dolar

Yeni nesil 3'ü 1 arada atmosferik su sebili (AWD) olarak adlandırılan cihaz, kitlesel fonlama kampanyasını Indiegogo'da sürdürüyor. Şirket kampanya hedeflerinin % 2200 üzerinde bağış topladığını belirtiyor. Cihazın normal sürümü (14 litre) 329 dolar, Pro Sürümü (19 litre) ise 339 dolar fiyata sahip. Ancak bu fiyatlar Indiegogo kampanyası üzerinden verilen ön siparişler için geçerli.

Kaynak: Donanım Haber

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