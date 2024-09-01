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Yaşam İnanması güç! Bunların hepsi Van Gölü'nden çıktı
Yaşam

İnanması güç! Bunların hepsi Van Gölü'nden çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 17:55:00 -
İnanması güç! Bunların hepsi Van Gölü'nden çıktı

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için yapılan etkinlikte Van Gölü'nden çıkanlar pes dedirtti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından “Duyarlı Toplum, Temiz Van” sloganıyla kent genelinde başlatılan temizlik seferberliği sürüyor. Kampanya kapsamında itfaiye ekipleri tarafından dalış yapılan Van Gölü’nden çıkarılan çöpler şaşkınlık yaşattı. Van Gölü’ne dalış yapan İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, taradığı küçük bir alanda kilolarca çöp çıkardı. Araç lastiğinden, mangal şişi, cep telefonuna; bıçak, pet ve cam şişlerden, protez dişe kadar çıkarılan yüzlerce atık şaşkınlığa neden oldu.

Yürütülen temizlik çalışmasında yer alan Van Ekoloji Derneği Şube Başkanı Bahadır Bakır da bu tablonun Van Gölü ekosistemine ciddi zarar verdiğini belirterek, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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