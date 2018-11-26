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İnanılmaz olay... 7 yaşındaki çocuk ağabeyine bıçak fırlattı! Sırtına saplandı

Konya'da 7 yaşındaki B.T.'nin, 11 yaşındaki ağabeyi E.T.'ye bıçak fırlattı. Bıçağın sırtına saplanmasıyla yaralanan E.T. hastaneye kaldırıldı. 11 yaşındaki ağebeyin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:52
İnanılmaz olay... 7 yaşındaki çocuk ağabeyine bıçak fırlattı! Sırtına saplandı

Konya'da, B.T. (7), iddiaya göre, oynarken kavga ettiği ağabeyi E.T.’yi (11) bıçakla sırtından yaraladı.

Bıçak fırlattı

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Yaşar Zengin Sokak’ta meydana geldi. B.T. ve ağabeyi E.T., anneleri Aysel T. (33) evde oturduğu sırada, evin önünde oynamaya başladı. İddiaya göre, iki kardeş belirlenemeyen nedenle kavga etti. B.T., kavga sırasında ağabeyine bıçak fırlattı.

Kanlar içinde kaldı

Bıçağın sırtına saplanmasıyla yaralanan E.T. kanlar içinde kaldı. Anne Aysel T., durumu fark edip, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Sağlık durumu iyi

Yaralı E.T., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Çocuklar oynarken olmuş"

Anne Aysel T., "Çocuklar oynarken olmuş. Kardeşi yapmış" dedi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:52
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