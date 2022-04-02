İnanılmaz kaynar su ile balon pişi tarifi! Sıcak su ile kolay pişi tarifi

İnanılmaz kaynar su ile balon pişi tarifi

Balon pişi tarifi için malzemeler

1 su bardağı kaynar su ( bardak 200ml)

2.5 su bardağı un (200 ml bardak)

1 çay kaşığı tepeleme tuz

1 çay kaşığı tepeleme toz şeker

Kızartmak için;

2.5 su bardağı ayçiçek yağı

bol yağda kızartmalısınız, yoksa kabarmaz

Balon pişi tarifi nasıl yapılır?

Yoğurma kabına, suyu, şekeri, tuzu alalım ve eriyinceye kadar karıştıralım. Unu azar azar ilave edelim. Ele yapışmayan orta sertlikte bur hamur elde edelim. Hamurun kıvamı kullanılan unun yapısı ile farklılık gösterebilir. İyice özleşen hamuru 9 eşit parçaya ayıralım ve yuvarlak bezeler yapalım. Bezelerin üzerine çok az un serperek küçük pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Kızartmak için yağı tavaya alıp iyice kızdıralım. İlk hamuru tavaya alalım ve kaşıkla hızlıca çevirelim. Kabarmaya başlayınca üzerine kızgın yağdan atalım, bu aşamada dikkat edelim elimize yağ sıçramasın. Her iki yüzünü de nar gibi kızartalım.

Pişi yapmanın püf noktaları

Pişi yapmanın en zor olanı pişinin kabarmasını sağlamaktan geçiyor. Kaynar su ile yoğur pişi balon olsun tarifini ilk kez hamur işi yapacaklar bile usta gibi yapabilirler. Bu tarifi hazırlarken hamurun kaynar su ile hazırlanmasından geçiyor.