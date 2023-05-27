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Yaşam İnanılır gibi değil! Yuvasını korumak isteyen kuş traktörü böyle durdurdu
Yaşam

İnanılır gibi değil! Yuvasını korumak isteyen kuş traktörü böyle durdurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-27 17:24:00 -

Manisa'da tarlaya kurduğu yuvayı ve yumurtalarını korumak isteyen mahmuzlu kızkuşu, traktörle tarlayı süren çiftçiye kanatlarını açarak engel oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya kurduğu yuvasını ve yumurtalarını korumak isteyen mahmuzlu kızkuşunun, traktörle tarlayı süren çiftçiyi durdurduğu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Durasıllı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 21 yaşındaki Hakan Alpar, domates fidesi diktiği tarlasını traktörüyle sürdüğü sırada bir kuş önüne geçti.

Kuşun uçacağını düşünerek traktörünü sürmeye devam eden Alpar, uçmayarak kanatlarını açan ve kendisine yaklaşan traktöre karşı koyan kuşu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kuşun tarlaya kurduğu yuvada yumurtalarının olduğunu fark eden Alpar, o bölgeyi sürmeyerek uzaklaştı.

Hakan Alpar,  gördüğü kuşun türüyle ilgili araştırma yaptığında nadir görülen mahmuzlu kızkuşu olduğunu öğrendiğini belirterek, "Ben ilerledikçe kuş ısrarla önümde durmaya ve beni engellemeye çalıştı. Kanatlarını açıp bana tepki gösterdi. Meğer yumurtalarını korumaya çalışıyormuş." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada paylaştığı görüntünün çok sayıda kişi tarafından beğenildiğini anlatan Alpar, "Özellikle kadınların yaptığı yorumlar güzeldi. Onun bir anne olduğunu düşünüyorum. Geçişime engel oldu. Ben de hayvanlara karşı merhametli olduğum için orayı sürmedim, işime başka yerde devam ettim." ifadelerini kullandı.

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