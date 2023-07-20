İnancına yazık! Başörtülü tekvandocu da sapkın Ebrar'ı destekledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda eşcinsel Ebrar Karakurt, formasındaki Türk bayrağıyla Türkiye'yi sapkın yaşamıyla dünyada temsil etmeye devam ediyor.

Ahlak zafiyeti yaşayan çevreler de Ebrar Karakurt'u eleştirenler hakkında linç kampanyasını sürdürüyor.

Ebrar Karakurt, aykırı yaşamını gayr-i milli medyanın desteğiyle Türk toplumunun gözünün içine sokarken, LGBT lobisinin tutunduğu en önemli dallardan birisi haline geldi.

Karakurt'un kadın kadına yaşadığı ilişkilerini normalleştirip bir magazin haberi gibi servis edenler, inananların değerlerini hedef alırken, Ebrar Karakurt da onlardan aldığı cesaretle milli takımın şampiyon olmasından sonra şu mesajı paylaştı:

Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya.

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Haddini aşıp İslam adına ahkam kesti!

Karakurt'a tepki yağarken, sapkın yaşama bir destek de başörtülü milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan geldi.

Haddini aşarak İslam adına ahkam kesen Dağlı, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp sadece başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek..



