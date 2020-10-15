  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmzalar atıldı! Türkiye bir ülkeyle uzaya çıkacak
Gündem

İmzalar atıldı! Türkiye bir ülkeyle uzaya çıkacak

Türkiye Uzay Ajansı ile Kazakistan Uzay ve Havacılık Komitesi uzay alanında iş birliği mutabakatı imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:40:00 -
İmzalar atıldı! Türkiye bir ülkeyle uzaya çıkacak

Kazakistan Dijital Gelişme, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kazakistan'a gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Bakan Bagdat Musin ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasında uzay alanında iş birliği konuları ele alındı.

Kazakistan temasları kapsamında Yıldırım ve beraberindeki heyet, başkent Nur Sultan'daki ulusal uzay merkezini ziyaret ederek uzaktan algılama uydu sistemlerini inceledi.

Türk heyeti, daha sonra Kızılorda eyaletindeki Baykonur Uzay Üssü'ne giderek Soyuz MS-17 uzay aracının fırlatılmasını izledi.

Yıldırım, ziyaret çerçevesinde Kazakistan Uzay ve Havacılık Komitesi Başkanı Baubek Oralmagambetov ile de bir araya geldi. Taraflar, görüşmenin ardından uzay alanında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Yıldırım, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Söz konusu belge, iki ülkenin uzay kurumları ve şirketleri arasında pratik iş birliğinin başlamasını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı...
İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti
Gündem

İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti

İP, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmedikleri iddiasıyla İBB Meclis toplantısını terk etti. ..
Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar
Dünya

Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar

5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı Kenya'da gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle bir caminin hoparlörden ezan okunmasına kısıtl..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay