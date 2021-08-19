İmzalar atıldı... Türk silahlarını kullanacaklar

Türkiye, uluslararası terörle mücadele amacıyla kurulan G5 Sahel Ortak Gücü’ne maddi destek sözü vermişti. Geçtiğimiz Nisan ayında G5 Sahel Gücü İcra Sekreteri Eric Yemdaogo ve beraberindeki heyet, ülkemizin söz verdiği katkı payının yerli savunma sanayii ürünlerimiz çerçevesinde kullanılması için ülkemizi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB) ziyaret etmişti.

Bu temasların sonucu olarak G5 Sahel Ortak Gücü ile Makina Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) arasında silah ve mühimmat satış sözleşmesi 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te imzalandı. Sözleşme kapsamında MKE; Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği, PMT-76 Makineli Tüfek ve muhtelif kalibrelerdeki mühimmatları G5 Sahel Ortak Gücü’ne teslim edecek.

İmzaların ardından ayrıca, SSB ile G5 Sahel Ortak Gücü arasında savunma sanayii tedarikinde işbirliğinin artırılmasını amaçlayan "Niyet Beyanı" imzalandı. İmzalar SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile G5 Sahel Ortak Gücü İcra Sekreteri Eric Yemdaogo tarafından atıldı.

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