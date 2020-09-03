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Gündem İmzaladığı kağıt ortaya çıktı! Ebru Timtik'i DHKP-C öldürdü
Gündem

İmzaladığı kağıt ortaya çıktı! Ebru Timtik'i DHKP-C öldürdü

Geçtiğimiz hafta cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonucu hayatını kaybeden DHKP-C’li terörist avukat Ebru Timtik’in tüm tedavi çabalarına olumsuz yanıt verdiği ve “Şuurumu yitirsem de tedavi etmesinler” yazan bir kağıda imza attığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 08:00:00 - 2020-09-03 08:02:09
İmzaladığı kağıt ortaya çıktı! Ebru Timtik'i DHKP-C öldürdü

Terör örgütü DHKP-C’ye düzenlenen operasyonda örgütün sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır ile birlikte aynı bölmede yakalanan avukat Ebru Timtik, yine terör örgütünün talimatıyla cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti.

Timtik’in ölümünün ardından CHP başta olmak üzere solak kesim mağdur rolüne yatarak devleti ‘katil’ olmakla suçladı. DHKP-C’li Timtik’in posteri İstanbul Barosu’na asıldı. Binlerce insanın katili DHKP-C’li teröristlerin avukatlığını yapan Ebru Timtik üzerinden devleti hedef alan solak kesim Timtik’in ölüm orucundayken neden tedaviyi kabul etmediğini ise hiç dile getirmedi.

Bile bile ölmeyi istemiş

Edinilen son bilgilere göre örgütün emriyle cezaevinde ölüm orucu başlatan Ebru Timtik, tedavi için yapılan tüm ikna çabalarını geri çevirdi.

Timtik’in durumu kötüye gidince 30 Temmuz’da mahkeme kararıyla tedavi altına alınması kararlaştırıldı. Ancak doktorların tüm ikna çabaları ve tedavi girişimlerine rağmen hem Ebru Timtik hem de refakatçileri bunu kabul etmedi. Timtik’in “Şuurumu yitirsem de hastanede tedavi ettirmeyin” yazılı bir kağıdı imzaladığı ortaya çıktı.

DHKP-C’nin ölüme gönderdiği ilk kişi değil

DHKP-C’nin talimatıyla bile bile ölümü seçen ilk kişi Ebru Timtik değil.2019’un Mayıs ayında ölüm orucu başlatan terör örgütünün Türkiye Genel Komitesi’nde bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek de tüm tedavi girişimlerini reddetmiş ve hayatını kaybetmişti.

CHP ve solak kesim DHKP-C’li İbrahim Gökçek’in ölümünden de devleti sorumlu tutmuş ve ‘intikam’ yeminleri edilmişti. Gökçek’in cenaze törenine CHP içinden çok sayıda isim katılmış ve sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete ağır hakaretler edilmişti.

Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır ile birlikte yakalanan Ebru Timtik’in terör örgütünün talimatlarını yakalanan örgüt üyelerine ilettiği ve örgütle teröristler arasında irtibat sağlayarak kuryelik görevi gördüğü suçlaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde bulunan dava dosyasında kaydedildi.

Terör örgütü DHKP-C’nin üyelerini ölüm orucu gibi eylemlerle bile bile ölüme gönderdiği ve bunun üzerinden ‘mağduriyet’ algısı oluşturarak devleti zan altına bırakmayı hedeflediği belirtiliyor.

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Yorumlar

Alm

Ölsün gebersinler bu kadar haber yapmanıza gerek yok
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TcVatanseverTc

GEBERMİŞ, CEHENNEM ODUNU OLMUŞ. DARISI DİĞERLERİNİN BAŞINA. Ölüm oruçlarına milletçe destek veriyoruz, tedavileri de kabul etmesinler, EBRU TİMTİK gibi dimdik duran teröristler bekliyoruz. DAVAYA SAHİP ÇIKIN ÖLÜM AÇLIĞINA DEVAM. DEVLETİ İDAM ÇIKARTMAKLA UĞRAŞTIRMAYIN. B..K YOLUNA GİDEN CANLAR VERMEYE DEVAM.
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