Muharrem İnce'den CHP'de 'değişim' tartışmasına ilişkin mesaj!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala kurulan kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmeye zorlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'deki değişim tartışmasına ilişkin mesajında hala cumhurbaşkanlığı hayali kurduğunu yazdı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının adaylıktan çekilmesi için defalarca çağrıda bulunduğu, çağrılara kulak tıkayınca FETÖ'cü hesapların kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmeye zorlanan Muharrem İnce, CHP içinde "değişim" mesajı verenleri eleştirdi.
Yerel seçimlere parti olarak gireceklerini duyuran Muharrem İnce, giremediği Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından içinde kalan hayalini yeniden aktardı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, mesajında, "Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olma cesareti gösteremeyen değişimciler, Tayyip Erdoğan'ı değiştiremez. Erdoğan'ı ben göndereceğim!" ifadelerini kullandı.
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