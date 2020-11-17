İmralı yasasını bile hazırlamışlar! Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıktı

Ümit Özdağ’ın 2018’de CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin ortak anayasa çalışması yaptığını ortaya çıkarmasının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Asla söz konusu olmadı” sözleriyle yalanlandığı anayasa çalışmasını, iki yıl önce CHP’nin desteğiyle yayın yapan Tele 1’de ilan ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, Özdağ’ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum” açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu ardından da “Anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok” dedi.

Video hala duruyor

Oysa Kılıçdaroğlu 21 Haziran 2018’de CHP’nin finanse ettiği Tele1 televizyonunda verdiği röportajda anayasa değişikliği için çalıştıklarını açıkça söylüyor. Halen video paylaşım sitesi Youtube’de duran videoda Kılıçdaroğlu’nu Millet İttifakı’nı oluşturan partiler olarak anayasa çalışmalarını yaptıklarını belirtiyor. Kılıçdaroğlu açıkça, “İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırladı” ifadelerini kullanıyor.

İmralı için yeni statü

CHP-HDP-İP-SP’nin anayasa taslağı tartışılırken CHP’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Demokrat Parti (DP) ile ceza mevzuatı üzerinde çalıştığı belirlendi. Söz konusu partilerin yargı reformu çalışmasında, HDP’nin gündeme getirdiği “yüksek güvenlikli hapishanelerin kaldırılması” ve ‘Türklüğe hakaret’i suç sayan hükümlerin kaldırılması yer aldı. Taslak PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı doğrudan ilgilendiriyor. Taslakla İmralı’nın da ‘yüksek güvenlikli’ statüsü kaldırılmış oluyor. Teklifte, Cumhurbaşkanı’na hakaret de suç kapsamından çıkarılıyor. HDP’li belediye başkanlarının terör suçlarından yargılanmaları ile uygulamaya konulan “kayyum” kaldırılıyor. Aynı teklifte, terör örgütü propagandasından veya terör örgütü üyeliğinden mahkûm olanlara “infaz erteleme” imkanı da var.