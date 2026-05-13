  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa ekonomisinde 2026’nın lider ülkesi belli oldu CHP’yi aratmıyor! Macron’un karısından yediği tokatın nedeni belli oldu Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'de ‘Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez!' Bunları söyleyen Arıkan'ın vekilleri CHP'den seçildi Ekrem’in 'casusluk' davasında ara karar verildi Pentagon’dan itiraf gibi rapor: İran’la savaşın faturası 29 milyar doları aştı Fransa’da Hantavirüs sonrası Norovirüs alarmı: Bin 700’den fazla kişi karantinada Yenilgi kaçınılmaz: ‘Vietnam ve Pearl Harbor gibi’ deyip ABD’yi uyardı Rıdvan Kaya’dan zor sorular! AK Parti gerçekte ne kazanmış oluyor? Davutoğlu: Kimse alınmasın gücenmesin ama CHP iktidar olamaz! Sınavı kaybettiler…
Dünya IMO, Hürmüz Boğazı'ndaki büyük endişeyi açıkladı
Dünya

IMO, Hürmüz Boğazı'ndaki büyük endişeyi açıkladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
IMO, Hürmüz Boğazı'ndaki büyük endişeyi açıkladı

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nden yapılan açıklamada (IMO) "Hürmüz Boğazı çevresinde mahsur kalan denizciler büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, IMO'nun bugün başlayan ve 22 Mayıs'a kadar sürecek Deniz Güvenliği Komitesi 111'inci Oturumu kapsamında yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı çevresinde mahsur kalan denizcilerin uzun süredir yüksek riskli bir ortamda sürekli güvenlik tehdidi ve ciddi psikolojik baskı altında olduğunu söyledi.

Bu durumun "sivil işgücü için kabul edilemez" bir durum olduğunu dile getiren Dominguez, "İnsani durumun ötesinde, Körfez ve çevresindeki gemilerin hareket edememesi, küresel ticaret, enerji arzı ve ekonomik istikrar için de ciddi sorunlar doğuruyor. Bu durum ne kadar uzun sürerse, riskler de o kadar artıyor." ifadelerini kullandı.

Dominguez, seyir özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve denizcilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 

"Denizciler ve ticaret gemileri hiçbir zaman jeopolitik gerilimlerin dolaylı kurbanları haline gelmemelidir. Bu ilkeler eyleme dönüştürülmelidir. Bu bağlamda, durum gerektirdiği takdirde denizcilerin güvenli bir şekilde tahliyesi için deniz koridorlarının oluşturulmasını amaçlayan çalışmaları kolaylaştırmak üzere görevlendirildim. Bu plan, uluslararası hukuka ve IMO standartlarına sıkı sıkıya bağlıdır ve ilgili ülkeler tarafından uygulanması amaçlanmaktadır. Planı hayata geçirme çabaları devam ediyor ancak süregelen anlaşmazlıkların bu planın uygulanmasını engellemesi ve denizcilerin mahsur kalmasına neden olması kabul edilemez."

Bu planı hayata geçirmek için pratik çözümler bulunduğunu ancak "uzlaşmaya varılma becerisinin eksik olduğunu" dile getiren Dominguez, "İlgili tüm paydaşlarla görüşmelerime devam edeceğim ve mevcut krize somut çözümler getirebilecek her türlü girişimi, deniz seyrüsefer özgürlüğüne ve yerleşik uluslararası hukuka tam olarak saygı gösterilmesi koşuluyla memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

IMO, ABD/İsrail-İran savaşının başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi sonrasında bölgede 20 bine yakın denizcinin mahsur kaldığını açıklamıştı.

BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu
BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

Dünya

BM'den Hürmüz Boğazı yorumu! Kırılgan ekonomi vurgusu

Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İngiltere savaş uçağı ve dron savar sistem gönderiyor
Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İngiltere savaş uçağı ve dron savar sistem gönderiyor

Dünya

Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İngiltere savaş uçağı ve dron savar sistem gönderiyor

İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı
İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı

Gündem

İngiltere'den Hürmüz hamlesi: Bölgeye jet ve dron tahkimatı

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ekonomi

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi
Spor

"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Türk fırtınası esti. K44 erkekler 63 kiloda ay-yıldızlı bayr..
ABD ve İran arasında gizli uçak krizi! Pakistan diplomatik köprü mü yoksa İran askeri uçakları için güvenli liman mı?
Gündem

ABD ve İran arasında gizli uçak krizi! Pakistan diplomatik köprü mü yoksa İran askeri uçakları için güvenli liman mı?

Washington ile Tahran arasında ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Pakistan’ın, İran askeri uçaklarını Amerikan hava saldırılarından ko..
Dolandırıcı bunlar! Operasyon görünümlü savaş
Dünya

Dolandırıcı bunlar! Operasyon görünümlü savaş

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik başlatılacak askeri "operasyonun" adını değiştirmeyi düşünüy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23