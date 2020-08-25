IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev
Ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu, Uluslararası Para Fonu (IMF) Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü'nün başına getirildi.
Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, halihazırda Dünya Bankası'nda Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun yeni görevini 15 Eylül'de devralacağı açıklandı.
IMF tarafından verilen bilgide, ekonomist Pazarbaşıoğlu'nun Dünya Bankasında 1 Ekim 2018'den bu yana yürüttüğü görevi kapsamında, düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme temellerinin oluşturulmasına yardımcı olmaya odaklandığı belirtildi.
Georgieva: Entellektüel bir lider
IMF Başkanı Georgieva, söz konusu atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, ekonomist Pazarbaşıoğlu'nu entelektüel bir lider olarak gördüğünü söyledi.
Dünya Bankası Grubuna katılmadan önce 23 yıl boyunca IMF’de çalışan Ceyla Pazarbaşıoğlu fonun Para ve Sermaye Piyasaları Bölümü'nün başkan yardımcılığına kadar çıkmıştı.