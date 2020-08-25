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Ekonomi IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev
Ekonomi

IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:26:20 -
IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü'nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

IMF'den yapılan açıklamada, halihazırda Dünya Bankası'nda Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Pazarbaşıoğlu'nun yeni görevini 15 Eylül'de devralacağı bildirildi.

Açıklamada, Pazarbaşıoğlu'nun Dünya Bankasında 1 Ekim 2018'den bu yana yürüttüğü görevi kapsamında, düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme temellerinin oluşturulmasına yardımcı olmaya odaklandığı aktarıldı.

IMF Başkanı Georgieva, söz konusu atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Pazarbaşıoğlu'nun tekrar IMF ekibine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Pazarbaşıoğlu'nu "entelektüel bir lider" olarak tanımlayan Georgieva, Pazarbaşıoğlu'nun özellikle yükselen piyasa ekonomileri ve düşük gelirli ülkelerdeki insanlara yardımcı olacak politikaların nasıl tasarlanacağı konusunda önemli bir deneyime ve "mükemmel" yönetim becerilerine sahip olduğuna dikkati çekti.

Ceyla Pazarbaşıoğlu, Dünya Bankası Grubuna katılmadan önce 23 yıl boyunca IMF’de çalışmış ve fonun Para ve Sermaye Piyasaları Bölümü'nün başkan yardımcılığına kadar yükselmişti.

Pazarbaşıoğlu'nun IMF'deki yeni görevinde, ülke meselelerinin yanı sıra fonun politika geliştirme ve uygulamaları için stratejik vizyon sağlaması bekleniyor.

Ayrıca, Pazarbaşıoğlu'nun bu görevi kapsamında, IMF'nin Uluslararası Para ve Finans Komitesi, Kalkınma Komitesi ve G20 ile Birleşmiş Milletler'in de aralarında olduğu diğer kuruluş ve gruplarla ilişkilerini yürütmesi planlanıyor.

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