IMF'den 'Gıda Şoku Penceresi'ne onay
Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu, acil durum finansman araçları kapsamında "Gıda Şoku Penceresi" programını onayladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, acil durum finansman araçları kapsamında "Gıda Şoku Penceresi" programına onay verdi.
IMF'den yapılan açıklamada, yeni finansman penceresinin, küresel gıda kriziyle ilgili acil ödeme dengesi ihtiyacıyla karşı karşıya kalan ülkeler için acil durum finansmanına ek erişim sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, yeni finansman penceresinin bir yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.