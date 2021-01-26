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Dünya IMF'den Fransa'ya ayar
Dünya

IMF'den Fransa'ya ayar

Uluslararası Para Fonu IMF, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomi ağır yara alan Fransa'ya parasal sıkılaştırma uyarısında bulundu. Bu çağrı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 10:05:00 -
IMF'den Fransa'ya ayar

Uluslararası Para Fonu (IMF), Fransa'ya ülke ekonomisi konusunda uyarılarda bulundu.

IMF Avrupa Ofisi Direktörü Jeffrey Franks, "Fransa'da borçlanma yüksek. İnandırıcı bir orta vadeli bütçe sıkılaştırma planı geliştirme ve onaylama zamanının geldiğine inanıyoruz." dedi.

Yunanistan, 8 yıl süren kurtarma programının 20 Ağustos 2018'de sona ermesine rağmen kamu borçlarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranında yüksek ülkeler arasında yer almaya devam ediyor.

"Raporu not ettik"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Raporu not ettik" derken, IMF Direktörü'nün önerisi, Avrupa ülkesinde tepkiyle karşılandı.

Thomas Porcher, Twitter paylaşımında Yunanistan'daki duruma işaret ederek, "İki yıl sonra ekonomi paramparça olduğunda, IMF'nin baş ekonomistinin bize 'lanet olsun, teşhis hatası yaptık' şeklinde ifadesinin parçası olacağız." dedi.

Bu hataların Yunan toplumu için sonuçları olduğunu dile getiren Porcher, Fransa'da işsizliğin yüzde 190 artacağını, hane başına gelirin yüzde 30 düşeceğini, bunlara bağlı olarak da intihar oranının yüzde 44, bebek ölüm oranının yüzde 42 yükseleceğini söyledi.

Borçlanma konusunda yüzde 36'lık artış yaşanabileceğini belirten Fransız ekonomist, söz konusu manzara için "En kötü şey olur" dedi.

"Macron ekonomiyi iflasa sürükledi"

Köşe yazarı Alexis Poulin de "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, koronavirüs borcunu yarattı ve ekonomiyi kastılı şekilde iflasa sürükledi. Şimdi IMF, bize Yunan cehennemini yaşatmak ve refahın ortadan kalkmasını hızlandırmak için gerekli yapısal reformları empoze etmek istiyor." dedi.

Poulin, IMF'nin bu önerisinin uygulanması halinde 'yok olacaklarını' savundu.

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