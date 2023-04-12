IMF’den Çin ekonomisi içi büyüme tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisinin 2023 yılında yüzde 5.2 oranında büyüyeceğini tahmin ederek, bunun küresel ekonomiye aktif katkı sağlayacağını öngördü. Bu tahmin, IMF’nin Dünya Ekonomisi Perspektifi Raporu’nda yer aldı.

IMF Ekonomi Danışmanı Pierre-Olivier Gourinchas, Çin’in KOVİD-19 salgınıyla mücadele tedbirlerini iyileştirmesiyle güçlü bir toparlanma gösterdiğini belirterek, bu durumun küresel ekonomi için büyük bir fırsat olduğunu ve Çin'in küresel ekonomik büyümenin kritik bir motoru haline geldiğini ifade etti. Rapor, dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 2.8 oranında büyüyeceğini öngörüyor, bu rakamın önceki tahmine göre yüzde 0.1 oranında azaldığı belirtiliyor.