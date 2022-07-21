IMF'den Almanya'ya şok

IMF'den yapılan açıklamada, Almanya ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonun tamamlandığı aktarıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce Almanya'da ekonomik faaliyetin güçlendiği anımsatılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşın, Rusya'dan gaz akışının kesilmesi, yüksek enerji fiyatları, temel ara girdilerin kıtlığı, zayıf dış talep ve güven ile daha sıkı finansal koşullar dahil olmak üzere yeni ters rüzgarlar yarattığı aktarıldı.

Açıklamada, geçen yıl yüzde 2,9 büyüyen Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2 ve 2023'te yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF, mayıs ayında yayımladığı 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularında, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2 ve 2023'te yüzde 2'nin biraz üzerinde büyüyeceğini tahmin etmişti.

Artan enerji maliyetlerinin cari fazlayı azalttığına ve geniş tabanlı fiyat baskılarını beslediğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 7,7 ve 2023'te yüzde 4,8 olmasının beklendiği aktarıldı.