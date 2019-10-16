IMF Türkiye’nin büyüme tahminini güncelledi

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) ‘Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Rapora göre Türkiye’nin büyüme beklentisi 2019 için yüzde eksi 2,5’ten yüzde 0,2’ye, 2020 için yüzde 2,5’ten yüzde 3’e yükseltildi. Enflasyon tahmini de bu yıl için yüzde 17,5’ten yüzde 15,7’ye ve gelecek yıl için yüzde 14,1’den yüzde 12,6’ya çekildi. İşsizlik oranı ise 2019 için yüzde 12,7’den yüzde 13,8’e ve 2020 için yüzde 11,7’den yüzde 13,7’ye çıkarıldı.