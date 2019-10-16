0553 313 94 23

IMF Türkiye’nin büyüme tahminini güncelledi

IMF, yayınladığı ‘Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin büyüme beklentisini 2019 için yüzde eksi 2,5’ten yüzde 0,2’ye, 2020 için yüzde 2,5’ten yüzde 3’e yükseltti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:56
IMF Türkiye’nin büyüme tahminini güncelledi

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF)Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Rapora göre Türkiye’nin büyüme beklentisi 2019 için yüzde eksi 2,5’ten yüzde 0,2’ye, 2020 için yüzde 2,5’ten yüzde 3’e yükseltildi. Enflasyon tahmini de bu yıl için yüzde 17,5’ten yüzde 15,7’ye ve gelecek yıl için yüzde 14,1’den yüzde 12,6’ya çekildi. İşsizlik oranı ise 2019 için yüzde 12,7’den yüzde 13,8’e ve 2020 için yüzde 11,7’den yüzde 13,7’ye çıkarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:56
  1. Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF)
  2. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu
  3. Türkiye’nin büyüme beklentisi
  4. Enflasyon tahmini
  5. İşsizlik oranı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara dikkat!
    1. Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a..
    3. Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya..
    4. Burdur'da korkutan deprem
    5. ‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip..
    6. Ambargo yeni Türkiye’yi bağlamaz
    7. Quaresma'dan asker selamı açıklaması!
    8. Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?
    9. Asker selamının sırrı ortaya çıktı:..
    10. Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü!..
    11. Bahçeli'den sakal yorumlarına esprili..
    12. Başkentte pos cihazı tefeciliği yapan..
    13. CHP’li yönetime kayyım atandı!
    14. İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?..
    15. Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü..
    16. Sorun “politik işaret” ise, “haç..
    17. Malatya merkezli "torbacı" operasyonu:..
    18. İbrahim Kalın’dan DEAŞ açıklaması:..
    19. Kamuda personel alımı sürüyor
    20. Uğur soğutucuda kayyım kalktı
    21. NASA yeni uzay giysilerini tanıttı
    22. Münbiç'te devriye atan Rusya'dan..
    23. Perakende satış hacmi yüzde 0.3 arttı
    24. Ciro endeksi yüzde 2.8 arttı
    25. Bütçe gelirleri 9 ayda yüzde 19.6 arttı
    26. Yeni sanayi sitesi için 21 Ekim’de..
    27. Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı..
    28. Hizmet ihracatçılarının hedefi 150..
    29. Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete..
    30. 1 kişinin öldüğü Afgan kavgasında 8..
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama