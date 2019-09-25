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IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik Öztrak kimdir?

CHP'nin IMF ile görüşmesi için gizli toplantıya gönderdiği Faik Öztrak, Kemal Derviş'in sağ kolu çıktı. Derviş, IMF tarafından Türkiye ekonomisinin başına atanmasının ardından Öztrak'ı Hazine Müsteşarlığı'na atadığı öğrenildi. Vatandaşlar CHPli Faik Öztrak hayatına dair ayrıntıları merak etti. Peki, IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik Öztrak kimdir?

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:25
IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik Öztrak kimdir?

CHP'nin IMF ile görüşmesi için gizli toplantıya gönderdiği Faik Öztrak, Kemal Derviş'in sağ kolu çıktı. Derviş, IMF tarafından Türkiye ekonomisinin başına atanmasının ardından Öztrak'ı Hazine Müsteşarlığı'na atadığı öğrenildi. Vatandaşlar CHPli Faik Öztrak hayatına dair ayrıntıları merak etti. Peki, IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik Öztrak kimdir?

En büyük ekonomik buhranlardan biri olan 2001 krizinin önemli isimlerinden olan Öztrak, şimdilerde ise yaptığı sözde ekonomik analizler ile gündeme gelmeye çalışıyor. Sözde kriz şakşakçılığı yaparak algı operasyonu yapan Öztrak'ın CHP içerisindeki gücünü nereden aldığı ise tartışma konusu oldu.

Faik Öztrak kimdir?

Faik Öztrak, 26 Mart 1954 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babasının ismi A. Orhan, annesinin ismi Ayten'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İngiltere Birmingham Üniversitesinde Kalkınma Finansmanı alanında yüksek lisanssını tamamladı.

Faik Öztrak, DPT'de uzman, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkanvekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı. BDDK Başkan Yardımcılığı ve Hazine Müsteşarlığı görevlerinde yer aldı. Bir gazetede ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumunda direktörlük görevinde yer aldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği üzerine yazdığı makaleleri yayımlandı.

23 ve 24. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Ekonomik ve Mali Konular Komitesi Başkanlığına seçildi. 24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı. Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanı seçildi.

İngilizce ve Fransızca bilen Faik Öztrak, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:25
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