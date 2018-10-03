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IMF eski başkanına cezaevi yolu göründü

İspanya Yüksek Mahkemesi, yöneticisi olduğu bir İspanyol bankasının kurumsal kredi kartını şahsi harcamaları için kullanmakla suçlanan IMF eski Başkanı Rodrigo Rato'ya verilen 4,5 yıllık hapis cezasını onayladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:46
IMF eski başkanına cezaevi yolu göründü

İspanya Yüksek Mahkemesi, yöneticisi olduğu bir İspanyol bankasının kurumsal kredi kartını şahsi harcamaları için kullanmakla suçlanan eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo Rato'ya verilen 4,5 yıllık hapis cezasını onadı.

Yüksek Mahkeme, eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo Rato'ya verilen 4,5 yıllık hapis cezasını uygun buldu.

Kararının ardından ulusal mahkemenin, Rato'nun cezasının infazı için harekete geçmesi bekleniyor. Bu durumda eski IMF Başkanı'nın kısa bir süre içinde hapse girmesi gerekecek.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Caja Madrid ve Bankia bankalarındaki kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili davada, Şubat 2017'de Rato'ya 4,5 yıl hapis cezası vermişti.

Siyah kartlar davası 

İspanya'da ekonomik krizin yoğun olarak yaşandığı 2008-2012 yıllarında ortaya çıkan ve halk arasında "siyah kartlar" olarak adlandırılan skandalda, Caja Madrid ve Bankia bankalarının üst düzey yöneticilerinin kendileri ve ailelerinin lüks alışverişlerini ödemek için tahsis edilen gayriresmi kredi kartlarını kullandıkları ve bu harcamaların vergi beyanının yapılmadığı iddia edilmişti.

Bu sistemin ilk olarak 2003 yılında Caja Madrid'de başladığı, daha sonra Bankia bankasıyla 2012 yılına kadar devam ettiği öne sürülmüştü. Bankia bankası batma riskinden dolayı 2012'de hükümet tarafından büyük kamu fonları kullanılarak kurtarılmıştı.

Rato, 2004-2007 yılları arasında IMF Başkanı, bunun öncesinde de İspanya'da Maliye (1996-2000) ve Ekonomi Bakanı (2000-2004) olarak görev yapmıştı.

Selefi intihar etmişti 

Hapis cezasına çarptırılan Rato'nun Caja Madrid'deki selefi Miguel Blesa ise Temmuz 2017'de bir av evinde göğsünden vurulmuş bir şekilde ölü bulunmuştu. Otopsi neticesinde  Blesa'nın intihar ettiğine karar verilmişti.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:46
  1. İspanya Yüksek Mahkemesi
  2. IMF
  3. Uluslararası Para Fonu
  4. Rodrigo Rato

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