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IMF Başkanı Lagarde`den Japonya`ya borç uyarısı

Lagarde, Japonya`nın borcunun henüz sürdürülebilir olmadığını söyledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:06
IMF Başkanı Lagarde`den Japonya`ya borç uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde "Japonya'nın borcu henüz sürdürülebilir bir patikada değil" dedi.
 
Lagarde açıklamasında Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını sürdürülebilir yapma girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını da söyledi.
 
5,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü ile dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'nın borcu 2013 yılında ekonomisinin iki katına çıkarak 10,46 trilyon dolara yükseldi.

2015 yılında 11,06 trilyon doları bulan ülkenin 2017 Aralık ayı itibarıyla borcu 9,94 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:06
  1. IMF
  2. japonya

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