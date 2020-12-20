İMEP’le istihdama erişim kolaylaşacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) çerçevesinde 14 bin 400 yeni çırak öğrenciye eğitimleri boyunca destek sağlanacağını açıkladı.
Bakanlık, 8 bin yetişkine mesleki ve beceri kursu, 5 bin çırak öğrenciye de danışmanlık hizmeti verileceğini duyurdu. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (The EU Facility for Refugees in TurkeyFRIT) kapsamında hayata geçirilen İMEP’in dijital ortamda resmi açılışı yapıldı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu Suriyelilerin eğitim ve beceri düzeylerinin yetersizliğinin iş gücü piyasasında kayıtlı istihdama geçişlerindeki en büyük engel olduğuna dikkati çekti. Numanoğlu, İMEP’in bu sorunlara etkili ve kapsayıcı bir cevap verebilmek hedefiyle uygulanan bir program olduğunu dile getirdi.