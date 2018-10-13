İmar barışında 4 milyar TL’lik gelir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışında süre uzatılmasına ilişkin, “Şu an için bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim’de tekrar değerlendireceğiz” dedi.

Kurum, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile Sivas’ta incelemelerde bulundu.

Daha sonra Sivas Belediyesi’ni ziyaret eden Kurum, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti Hükümetleri döneminde Sivas’a yapılan çalışmalara değinerek, “Bundan sonraki süreçte de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak Cumhuriyet Dönemi’nden sonra yapılmış eserleri, Selçuklu Dönemi’ndeki yapılmış eserleri, Osmanlı Dönemi’nde yapılmış eserleri şehrin, vatandaşların kullanımına açma noktasında var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonra yapacağımız işleri tartışmayacağımız, şehrin tartışmayacağı işler haline getirmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

İmar barışına 6,3 milyon kişi başvurdu

Bakan Kurum, Sivas ve Türkiye genelindeki imar barışına ilişkin de şunları söyledi:

“Bugüne kadar Türkiye’de imar barışına yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli yaklaşık 4,1 milyar lira. Sivas’taki başvuru sayısı 37 bin 403 ve yapı kayıt belgesi alan vatandaşımız da 5 bin kayıt belgesi alınmış durumda. Bunun karşılığında da 16 milyon lira bedel yatırılmış durumda. Bakanlık olarak atıl hazine arazilerini kiralama projemiz var. Buna ilişkin 3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisini vatandaşımıza kiralıyoruz. Diğer taraftan 34 milyon metrekare araziyi de hayvancılık ve endemik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla yine vatandaşımıza kiralama projemiz var. Buna ilişkin tüm Türkiye’de çok yoğun bir katılım var. Sivas’ta başvuru sayısı 600 kişi ve giderek artıyor.”

Kurum, bir basın mensubunun, imar barışıyla ilgili sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, “Şu an için bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim’de tekrar değerlendireceğiz” dedi.