İmar Barışı için 4 milyon başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı’na 4 milyon başvurunun geldiğini belirterek, “Toplanan bedel de 2 milyar TL’yi geçti” dedi. Kurum, İmar Barışı’nda hedefi 13 milyon başvuru olarak açıkladı. Barışın 31 Aralık 2017’ye kadarki dönemi kapsadığını kaydeden Kurum, bu tarihten sonra yapılan kaçak yapıların yıkılacağını dile getirdi.

Murat Kurum, incelemelerde bulunmak için geldiği Muğla’da Valiliği ziyaret etti. Vali Esengül Civelek tarafından karşılanan Kurum, kendisine çiçek veren yöresel kıyafetli çocuklarla fotoğraf çektirdi.