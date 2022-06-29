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Ekonomi İmar affı kime var şartları neler?
Ekonomi

İmar affı kime var şartları neler?

AK Partili vekillerin imzasını taşıyan ve ek gösterge düzenlemesi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içinde barındıran torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’’na sunuldu. Torba teklifte imar affı beleyenler de imar affı var mı? İmar affı olacak m? İmar affı şartları neler? ruhsatı alınmış kullanma izni verilmeyen binalara elektrik, su aboneliği verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2022-06-29 14:26:00 -
İmar affı kime var şartları neler?

AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclis’e sunalan torba yasa düzenlemesinin detayları araştırılırken, imar affı bekleyenler de imar affı var mı? İmar affı olacak mı? İmar affı kimleri kapsıyor, şartları neler? sorularını da sormakta.

İmar affı var mı, şartları neler?

İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022'ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve/veya su aboneliğinin yapılabilmesi imkanı da veriliyor.

 

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