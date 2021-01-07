Müslüman olan ya da İslamiyet’e girmek isteyen herkesin imanın şartlarına gönülden inanması gerekir. Amentü olarak da bilinen imanın şartları, genellikle İslam’ın şartları ile karıştırılmaktadır. Peki, İmanın kaç şartı vardır?

İmanın kaç şartı vardır?

Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak

Meleklerine inanmak

Allahü teâlânın indirdiği kitaplarına inanmak

Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak

Ahiret gününe inanmak

Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

İman'ın şartları konusunun yer aldığı o sure;

Nisa Suresi 136.ayet

Ey iman edenler. Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği Kitab'a ve bundan önce indirdiği Kitab'a iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, Kitab'larını, resullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, kuşkusuz sapıklığın en koyusuna (en derinine) düşmüş olur.