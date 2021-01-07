İmanın kaç şartı vardır?
İmanın şartları nedir? Müslüman kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır. Nisa suresinin 136. ayetinde bu şartlar açık olarak belirtilmiştir. İman’ın şartları tüm müminlerin mutlaka bilmesi ve bu şartları yerine getirmesi gerekir. İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın kaç şartı vardır?
Müslüman olan ya da İslamiyet’e girmek isteyen herkesin imanın şartlarına gönülden inanması gerekir. Amentü olarak da bilinen imanın şartları, genellikle İslam’ın şartları ile karıştırılmaktadır. Peki, İmanın kaç şartı vardır?
İmanın kaç şartı vardır?
Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak
Meleklerine inanmak
Allahü teâlânın indirdiği kitaplarına inanmak
Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak
Ahiret gününe inanmak
Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.
İman'ın şartları konusunun yer aldığı o sure;
Nisa Suresi 136.ayet
Ey iman edenler. Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği Kitab'a ve bundan önce indirdiği Kitab'a iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, Kitab'larını, resullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, kuşkusuz sapıklığın en koyusuna (en derinine) düşmüş olur.