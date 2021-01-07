  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM İmanın kaç şartı vardır?
İSLAM

İmanın kaç şartı vardır?

İmanın şartları nedir? Müslüman kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır. Nisa suresinin 136. ayetinde bu şartlar açık olarak belirtilmiştir. İman’ın şartları tüm müminlerin mutlaka bilmesi ve bu şartları yerine getirmesi gerekir. İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın kaç şartı vardır?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 20:43:00 -
İmanın kaç şartı vardır?

Müslüman olan ya da İslamiyet’e girmek isteyen herkesin imanın şartlarına gönülden inanması gerekir. Amentü olarak da bilinen imanın şartları, genellikle İslam’ın şartları ile karıştırılmaktadır. Peki, İmanın kaç şartı vardır?

İmanın kaç şartı vardır?

Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak

Meleklerine inanmak

Allahü teâlânın indirdiği kitaplarına inanmak

Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak

Ahiret gününe inanmak

Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

İman'ın şartları konusunun yer aldığı o sure;

Nisa Suresi 136.ayet

Ey iman edenler. Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği Kitab'a ve bundan önce indirdiği Kitab'a iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, Kitab'larını, resullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, kuşkusuz sapıklığın en koyusuna (en derinine) düşmüş olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağdı
Siyaset

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağdı

DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'a perde arkasından destek verdiği öne sürülen Abdullah Gül, Körfez krizinin sona ermesine ilişkin tepki çe..
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gargaş, "BAE, Tü..
Donald Trump hakkında yakalama kararı verildi
Dünya

Donald Trump hakkında yakalama kararı verildi

Irak Rusafa Soruşturma Mahkemesi, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ve arkadaşlarının öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Ameri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay