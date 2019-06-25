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İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan, “Seçim kampanyalarımızda gerçek olmayan hiçbir şeyi kullanmadık. Hatta reklam filmlerinde oyuncu bile kullanılmadı. En önemlisi yalan söylemedik.” dedi. Özkan’ın sözleri, seçim sonrasında da yalan siyasetini sürdürdüklerini gözler önüne serdi!

25 Haziran 2019 Salı 13:37

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan’ın Sözcü gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeler, İmamoğlu’nun yalan ve kurgu politikasının kimin eseri olduğunu ortaya koydu. Necati Özkan’ın “Seçim kampanyalarımızda gerçek olmayan hiçbir şeyi kullanmadık. Hatta reklam filmlerinde oyuncu bile kullanılmadı. En önemlisi yalan söylemedik.” diyerek yalan söylemesi, kampanya sürecinde ortaya attıkları onlarca yalanı ve sergiledikleri tiyatro oyunlarını gerçek diye sunması, Özkan’ın bütün stratejisinin yalan üzerine kurulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’li İmamoğlu’nun kampanya Danışman Necati Özkan, Sözcü gazetesine yine yalanlarla dolu bir röportaj verdi. Sözde İmamoğlu’nun başarısının mimarı olarak sunulan kampanya danışmanı Necati özkan, seçim öncesi İmamoğlu’na söylettiği yalanları ve sahneledikleri onlarca tiyatro oyununu gerçek diye sunarak adeta milletle dalga geçti.

Necati bunlar ne?

İmamoğlu’nun yalanlar üzerine kurulmuş kampanyalarını “gerçek ve samimi” diye yutturmaya çalışan kampanya danışmanı Necati Özkan’a bazı hatırlatmalarda bulunalım, bakalım ne cevap verecek:

1- İmamoğlu, “İstanbul’u fetheden Yunan: Ekrem İmamoğlu” manşeti atan siteye “Kıytırık” demişti, Yunanistan’ın en büyük gazetelerinden birine tam sayfa röportaj verdiği ortaya çıktı.

2- Belediye çaycısı “Çalışanlara musakka size antrikot” dedi, tiyatro çıktı.

3- Billboard reklamına koyduğunuz takkeli hacı amca fotoğrafı, stock sitelerinden alınmış şarap içen ihtiyar fotoğrafı çıktı.

4- İmamoğlu’nun iftar fotoğrafı gündüz vakti çekilmiş kurgu çıktı.

5- İmamoğlu’nun evine misafir olduğu “sıradan vatandaş” dediniz, İmamoğlu destekçisi SP eski adayı çıktı.

6- “Binali Yıldırımİsmail Küçükkaya’dan soruları istemiş” dediniz yalan çıktı.

7- “CNN o kameramanları kovdu” dediniz yalan çıktı.

8- Ak Parti’nin “bütün oylar sayılsın” teklifine itiraz etmediğini söyledi, yalan çıktı.

9- “Makam odasından Atatürk posterini kaldırdılar” dediniz, kendi adamlarınızın kaldırdığı ortaya çıktı, bu iddianız da yalan çıktı.

10- Ordu Valisine “it demedim” dediniz, yalan çıktı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:37
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Necati Özkan
  4. Ekrem İmamoğlu

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