İmamoğlu'nun yalancılığı sosyal medyada gündem oldu! Bankamatik başkan ne oldu?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması halinde ekonomi ve bankacılık sisteminde sıkıntılar çıkacağını söylemişti.

Avcılar'da yaptığı konuşmada "Erdoğan gitmezse bankadan para çekemeyeceksiniz" söyleminde bulunan Ekrem İmamoğlu, "Burada esnaflar, iş insanları, tüccarlar var. Bu insanlar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bakın burada döviz bürosu var. Bugün bankalar ile döviz büroları arasında ciddi farklar var. Bankalar ve Merkez Bankası artık döviz bürolarından, Tahtakale'den para satın alır hale geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerinin devamında İmamoğlu, "Pazartesi günü, bankalarda milletin parasını çekemediği günler istemiyorsak çok çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı bir kez daha zafer kazanmasının ardından bankacılık sisteminde herhangi bir sorunun olmadığı gözlemlenirken İmamoğlu'nun yalancılığı sosyal medyada gündem oldu.