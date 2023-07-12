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Siyaset İmamoğlu'nun yakın çevresinden "yeni parti" çıkışı
Siyaset

İmamoğlu'nun yakın çevresinden "yeni parti" çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-07-12 16:12:00 -
İmamoğlu'nun yakın çevresinden "yeni parti" çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddiasını yalanlar nitelikte konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddiasını yalanlar nitelikte konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Genel Merkez’in bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya ilişkin kaynaklar, “Karşılıklı yaşanan süreç dostane bir şekilde değerlendirildi” ifadelerini kullandılar.

Milliyet'in haberine göre; yakın çevresi, siyaset kulislerinde son dönemde dillendirilen İmamoğlu’nun “CHP’den ayrılacağı, parti kuracağı” ve “seçimde aday gösterilmeyeceği” yolundaki iddialara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekrem Başkan parti kursaydı iki sene önce kurardı. Ekrem Başkan herkesten daha çok partilidir. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia. Diğer uçuk iddia da ‘CHP, Ekrem Bey’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapmayacak’. Ekrem Bey’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediği anda buna adaylık vermeyecek akıl, bir aklını kontrol etmeli." 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu’nun, her şekilde büyükşehire aday olacakmış gibi çalıştığı, ekiplerini hazırladığı, CHP’nin yüksek şansı olduğu düşünülen 25 ilçede çalışmaya başlandığı belirtiliyor.

 

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