İmamoğlu’nun vaatleri bir bir çöktü! 3,5 yılda 35 yıllık borç!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık sürecinde verdiği sözleri tutmadı.

CHP’li yönetim döneminde İstanbul’un borcu neredeyse 3 katına çıkarken sosyal medyada İmamoğlu’nun sözlerinin tutmadığı gerçeği tartışma konusu oldu.

İşte “İstanbul nimet nimet” diyen İmamoğlu’nun vaatte bulunup tutmadığı sözler:

• “İstanbul’un ulaşım sorununu çözeceğiz.”

• “Toplu taşımada ilk aktarmayı ücretsiz yapacağız.”

• “İstanbul’a 630 kilometre metroyu kazandıracağız.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• “TEM Otoyolu’na ‘Megabüs’ yapacağız.”

• “İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız.”

• “Aracını İSPARK’a park edene toplu taşımayı ücretsiz yapacağız.”

• “100 bin araçlık yeni kapalı otopark yapacağız.”

• “Açlık sınırı altındaki ailelere ekmek, su ve sütü ücretsiz vereceğiz.”

• “İBB sosyal tesislerinde düğünleri ücret yapacağız.”

• “İstanbul’un 961 mahallesine ‘mahalle evleri’ yapacağız.”

• “40 doğum evi yapacağız.”

• “20 kadın sağlığı merkezi yapacağız.”

• “10 çocuk sağlığı merkezi yapacağız.”

• “3 ağız diş sağlığı merkezi yapacağız.”

• “5 işçi sağlığı merkezi açacağız.”

• “15 bin yeni sosyal konut yapacağız.”

• “İstanbul’un deprem sorununu çözeceğiz.”

• “İstanbul’a 15 adet yaşam vadisi, 20 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız.”

• “70 kilometrekarelik yeşil koridor oluşturacağız.”

• “30 yeni yüzme havuzu yapacağız.”

• “30 yeni kapalı spor salonu yapacağız.”

• “3 yeni atletizm pisti yapacağız.”

• “Tiyatroları 2 katına çıkarıp 22 şehir tiyatrosu yapacağız.”

• “Kentsel dönüşüm strateji belgesini hayata geçireceğiz.”

• “5 yılda 100 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız.”

35 YILDA YAPILMAYAN BORÇ, 3,5 YILDA YAPILDI

Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde geçen senenin denetim raporu görüşüldü.

Gerçekleştirilen oturumda denetim raporunda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Buna göre; İBB’nin geçen yıl 59 milyar TL’ye yakın bir gelir elde ettiği öğrenildi.

İSKİ VE İETT’DE ZARAR: GELİR 59 MİLYAR TL İKEN GİDER 64 MİLYAR TL OLDU

İBB’nin gideri ise 64 milyar TL olurken, belediye iştiraklerinden olan İSKİ ve İETT’de toplamda 7 milyar TL’lik bir zarar tespit edildi.

2019’A KADAR 28 MİLYAR TL OLAN BORÇ 82 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Belediyenin 1984’ten 2019’a kadar 28 milyar TL olan borcu, 2019’dan 2022 sonuna kadar 82 milyar TL’ye çıktı.

Böylelikle İBB’nin 3,5 yılda 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borçlandığı saptandı.

MERKEZİ İDAREDEN GELEN PARA 50 MİLYAR TL

Ayrıca İBB’nin 2022 yılında yaptığı toplam harcamanın 91 milyar lira olduğu da belirtti.

Denetim raporunun görüşüldüğü oturumda söz alan Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İSKİ ve İETT de dahil edildiğinde İBB’nin 2022 yılında toplam harcamasının 91 milyar lira olduğunu belirterek, 2022 yılı bütçesinde merkezi idareden İBB’ye 50 milyar 750 milyon lira geldiğini ifade etti.

“2023 SONUNDA 150 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR”

Kaynar, İBB’nin borç miktarıyla ilgili şunları söyledi:

“Ekrem Bey göreve geldiğinde toplam borç 28 milyar lira iken, belediyenin Haziran 2019’da 28 milyar lira olan borcu 31 Aralık 2019 tarihinde 30 milyar 858 milyon liraya, 31 Aralık 2020 tarihinde 43 milyar 402 milyon liraya, 31 Aralık 2021 tarihinde 57 milyar 602 milyon liraya, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 82 milyar 75 milyon liraya yükselmiştir. Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu 1984 yılından 2019 yılı Haziran ayına kadar 35 yılda belediyenin toplam borcu 28 milyar lira olarak birikmişken Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçildiği 2019 yılı Haziran ayından 2022 yılı sonuna kadar 3.5 yıllık dönemde da 54 milyar lira daha ilave borç yapılarak 82 milyar liraya çıkmıştır. Yani 3.5 yılda, 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borç yapılmıştır. Borç, İBB’nin bir kaderi oldu ve aritmetik olarak artıyor. Muhtemelen 2023 sonunda 150 milyar liraya çıkacak gibi gözüküyor.”

Haber7