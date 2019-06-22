0553 313 94 23

İmamoğlu’nun seçim mitinglerinde kullandığı parça mahkemelik oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim mitinglerinde kullandığı “Ekrem başkan geliyor engelleri aşa aşa, askerlerin yetişti Mustafa Kemal Paşa” isimli seçim şarkısının hazırlayanı Trabzonlu sanatçı Tuncay Gargar, kendisine hiçbir ücret ödenmediği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
İmamoğlu’nun seçim mitinglerinde kullandığı parça mahkemelik oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim mitinglerinde kullandığı “Ekrem başkan geliyor engelleri aşa aşa, askerlerin yetişti Mustafa Kemal Paşa” isimli seçim şarkısının hazırlayanı Trabzonlu sanatçı Tuncay Gargar, kendisine hiçbir ücret ödenmediği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.


Gargar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanlığı’ndan kendisini arayan bir partili tarafından Ekrem İmamoğlu’na bir parçayapılmasını istediğini kendisinin de “Ekrem başkan geliyor engelleri aşa aşa, askerlerin yetişti Mustafa Kemal Paşa” isimli parçanın sözlerini yazdığını belirterek karşılığında kendisine hiçbir bedel ödenmediği gerekçesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İl Başkanı’ndan şikayetçi olduğunu belirtti.


Ekrem İmamoğlu’na yazdığı seçim şarkısı nedeniyle Almanya konserleri dahil bir çok organizasyonunun da iptal edildiğini belirten Gargar, “Trabzon Çaykaralıyım. 1998 yılından beri müzik işiyle uğraşıyorum. İki üç tane albümüm 4-5 tane de klibim var.Beni sosyal medyadan tanıyan bir ağabeyimiz ’Ekrem İmamoğlu’na bir türkü yapalım’ dedi. Ben kesinlikle partici bir insan değilim. Bana ulaştılar, ben de ’Ekrem İmamoğlu Trabzonludur,yaparım’ dedim. Particiliğe kesinlikle girmedim girmem de. Seçim türküsü parçasını yaptık ve teslim ettik. Ekrem İmamoğlu Trabzon’a geldiği zaman yanına gitmek istedim ancak yanaşamadım. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanına kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. ’Bana sorun nedir?’ dedi. Ben de ’parçayı yapan kişiyim’ dedim. Hangi parça deyince ben de o an çalan parçayı işaret ettim. Bana ’hoş geldiniz Ekrem bey şu anda dolu biz sizi arayacağız, bizden istediğiniz nedir?’ diye sordu. Ben de seçim türküsü yaptık ancak bunun bir bedeli olduğunu söyledik. O da bize ulaşacağını söyledi.O günden beri bana kimse ulaşmadı. Milletin hakkını yemeyin.Suç duyurusunda bulundum. Ben hakkımı arıyorum. Trabzon Başsavcılığı’na şikâyette bulundum. Ben mağdur oldum. Benim tüm düğünlerim, Almanya konserim iptal oldu. Benim çoluk çocuğumun rızkını kimse yiyemez. Herkesi aramama rağmen bana dönüş yapılmadı. Telefonlarıma dahi bakmadılar. Benim hakkımı yiyen İstanbullular’ın da hakkını yer. Türkü yaptığım parti benim paramı ödesin” dedi.



İmamoğlu’ndan atma Türkü ile parasını istedi


İmamoğlu’ndan parasını alamadığı için kısa bir atma türkü yapan Gargar, “Yollarsan paramızı odur sana yakışan odur sana yakışan. Ekrem senin yüzünden bir aile perişan bir aile perişan. Duyuldu İstanbul’da, ha bu Tuncay’ın şanı, yolla o parayı öyledir yakışanı" diyerek hakkını istedi.


"Benim hakkımı yiyen CHP, Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi var mı yok mu onu da bilmiyorum?" diyen Gargar "Ben buradan kendisine sesleniyorum. Benim mağduriyetimin giderilmesiniistiyorum. Almanya’da dört tane işim iptal oldu. Trabzon’da 40 tane düğünüm iptal oldu. Yaz boyunca ne yapacağım. Her yaz 50 düğün yapıyordum, şimdi 40 tanesi iptal oldu. Ne ile geçineceğim. Onlar hep kendilerini düşünüyor. Benim sesimi lütfen duysunlar. Ben hakkımı arıyorum” ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul İl Başkanlığından ve il başkanı hakkında şikayetçi


Tuncay Gargar, Trabzon Başsavcılığına verdiği ifadede CHP İstanbul İl Başkanlığı ve il başkanı hakkında şikayetçi olduğunu belirterek” Partiden herhangi bir kimse benimle temasa geçmedi. Ancak buna rağmen bütün mitinglerde ‘Ekrem başkan geliyor, engelleri aşa aşa, askerlerin yetişti Mustafa Kemal Paşa’ şeklinde başlayan şarkımı kullanıyorlar. Bu şarkının sözleribana aittir. Müziği ise anonimdir. Bu eserin herhangi bir yerde tescilini yaptırmadım. Şarkının kullanılması konusunda da herhangi bir kimseyle sözleşme yapmadım. Tarafıma ücret ödenmediği için mağdurum. Benim şarkımı CHP İstanbul İl Başkanlığı dağıtmıştır. Bu nedenle eserimi ücretini ödemeden kullanan CHP İstanbul İl Başkanlığından ve il başkanından şikâyetçiyim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ve milli patates "Nahita"da hasat başladı
    1. Yerli ve milli patates "Nahita"da..
    2. Meclis üyeleri stratejik plan sürecine..
    3. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında..
    4. Yok böyle müdahale! Derede boğulan..
    5. Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin..
    6. Sıcak havalarda elektronik cihazların..
    7. Otogarlarda seçim hareketliliği
    8. Kendi ağırlığının 850 katını..
    9. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    10. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    11. Makine halısı üretiminin merkezi..
    12. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    13. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    14. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    15. İngiltere'den İran'a ziyaret
    16. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    17. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    18. Babakale köyünün tek seramikçisi
    19. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    20. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    21. Kütahya’dan derece ile döndüler
    22. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    23. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    24. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
    25. Vefat eden uzman çavuş, son..
    26. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
    27. Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir..
    28. Trabzon'daki sağanak
    29. Tufan Usta güvercinleri elleriyle..
    30. İstanbul seçimleri dünyaca ünlü..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!