İmamoğlu'nun reklamcısı ağzındaki baklayı çıkardı! Rezalet ki ne rezalet

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecindeki reklamcısı Necati Özkan, altılı masadakilerin bir türlü itiraf edemedikleri vaatleri bir bir açıkladı.

AK Parti döneminde hapse giren FETÖ ve PKK yandaşlarını "siyasi nedenlerle içeriye düşmüş mazlumlar" gibi lanse etmekten zerre utanmayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özkan, "Bunları derhal serbest bırakıp itibarlarını iade etmeliyiz" diyerek ağzındaki baklayı çıkardı.

Özkan, altılı masanın iktidara gelmesi halinde Türkiye'yi nasıl bir kara tablo beklediğinin şifrelerini verdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yepyeni bir devlet; özgürlükçü ve demokratik bir rejim kurmalıyız. Bu rejim ne yaptıysa tam tersini yapmalıyız. (...) Bunların siyasi nedenlerle içeri attığı her siyasetçiyi, düşünürü, gazeteciyi ve sivil toplum liderini koşulsuz ve derhal serbest bırakıp itibarlarını iade etmeliyiz. (...) Cesaret ve stratejik akılla mücadele edersek bu çöküşten hızla çıkar ve Türkiye trenini rayına sokabiliriz. Yeter ki kendimize inanalım ve bir olalım."

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