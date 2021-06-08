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Gündem İmamoğlu'nun reklam panosu elinde kaldı
Gündem

İmamoğlu'nun reklam panosu elinde kaldı

Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tüneli skandal bir şekilde hafriyatla dolduran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmişte "Metro inşaatında büyük hamle" yazılı afişlerle kapattığı metronun açılışını yapacağı vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 16:11:00 -
İmamoğlu'nun reklam panosu elinde kaldı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son vukuatı vatandaşları adeta isyan ettirdi. İstanbul'u yeni metrolarla donatacağını vaat eden İmamoğlu her zaman yaptığı gibi bu sözünün de üstüne yatarak metro projelerini tek tek iptal etmeye başladı.

Vatandaşa hizmet için çalıştıklarını iddia eden ancak İstanbullunun yararına olacak her projenin önüne takoz koyan İmamoğlu, son olarak Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünelleri kamyonlarla hafriyat dökerek kapattı.

Skandalın ortaya çıkması infiale yol açarken İmamoğlu'nun geçmişte verdiği vaatler yeniden gündem oldu.

Vatandaşa hizmet yerine şov ve reklam peşinde koşan İmamoğlu, "Metro inşaatında büyük hamle" yazılı afişler bastırarak göz boyamaya çalışmıştı.

Seçildiği günden bu yana İstanbul için tek bir çivi dahi çakmayan ve vatandaşların dertlerine dert katan İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan projeleri de sanki kendi icraatıymış gibi göstererek ne denli bir vasıfsız olduğunu ortaya koymuştu.

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