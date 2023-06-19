İmamoğlu’nun raporundaki şok detay! Nedim Şener, Türkiye’yi sarsacak ayrıntıyı böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerin ardından hazırlattığı “Yenilginin Anatomisi” başlıklı rapordaki FETÖ ve PKK/HDP ayrıntısına vurgu yaptı. Şener, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

“14 Mayıs gecesi Mansur Yavaş ile dört kez açıklama yaparak, “Seçimi kazanıyoruz, öndeyiz” diyerek seçmeni aldatan, o gece Kılıçdaroğlu’nu 13’üncü Cumhurbaşkanı ilan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir ay sonra, “Seçimi kaybettik. İttifak olarak başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin şapkamızı önümüze koymamız lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu seçilse cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İmamoğlu, sadece “Kaybettik” demekle yetinmedi, bir de “Yenilginin Anatomisi” başlıklı rapor hazırlattı. Raporu Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan, Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin köşelerine taşıdılar. Öyle bir rapor ki, sadece yenilginin sebepleri ortaya konmakla kalmamış, İmamoğlu’nun koltuğunda gözü olan Kılıçdaroğlu da açık açık hedef alınmış. Basına sızdırılan rapor, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesinin de bir parçası olarak okunabilir.

MUHALEFETİN YARATTIĞI KAYGI

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Rapor, yıllardır Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı üyelerinin izledikleri politikalardaki yanlışlığın, bu köşeden de yıllardır yaptığım eleştirilerin seçmen nezdinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle, PKK’nın siyasi kolu HDP ile girilen işbirliği hatta Kılıçdaroğlu’nun “amaç birliğinin” net olarak görüldüğü ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün desteğinin yarattığı sonuçlar ortaya koyuyor. (…)”