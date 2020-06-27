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Siyaset

İmamoğlu'nun "icraatları" sosyal medyayı salladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunan vatandaşlar, "İmamoğlu'nun 2 icraatını söyler misiniz?" sorusuna verdikleri cevaplarla sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:42:00 -

Şaibeli 31 Mart Yerel Seçimleri iptal edildikten sonra, "Mazbatamı verin, işimiz çok, vakit kaybetmeyelim" edebiyatı yapan, göreve geldikten sonra ilk 1 ay içinde 2 kez yıllık izne çıkan ve Bodrum'da tatil yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelişinin 1'inci yılında hiçbir icraata imza atmamasıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü, İmamoğlu'nun destekçilerinin çaresizliğini gözler önüne serdi. Mert Armağan'ın yaptığı bir röportaj sırasında, İmamoğlu taraftarlarına yönelttiği, "2 tane icraatını söyler misiniz?" sorusuna verilen cevaplar gündem oldu.

Heyecanlandığı için cevap veremediğini söyleyen vatandaş, Armağan'ın espri amaçlı söylediği, "Marmaray yaptı, yol yaptı..." şeklindeki sözlerine, "Evet" diye cevap verdi.

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Yorumlar

Abdullah

Ne yazıkki ülkemizin böyle %45 i sığır
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Sadeddin

Bu zihniyet'in amacı hizmet, üretim, yardım falan filan değil sadece iktidarda olsunlar,halkı aşagılasın,üsttencilik taslasın . dertleri hizmet olsaydı 80 yılda yaptıklarını ( bütün engellemelerine rağmen menderes, Demirel, Özal ) üst üste koyup Akparti dönemi ile karşılaştılar yüzleri kızaracak .ama kızaraca yüz nerede
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