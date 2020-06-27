İmamoğlu'nun "icraatları" sosyal medyayı salladı

Şaibeli 31 Mart Yerel Seçimleri iptal edildikten sonra, "Mazbatamı verin, işimiz çok, vakit kaybetmeyelim" edebiyatı yapan, göreve geldikten sonra ilk 1 ay içinde 2 kez yıllık izne çıkan ve Bodrum'da tatil yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelişinin 1'inci yılında hiçbir icraata imza atmamasıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü, İmamoğlu'nun destekçilerinin çaresizliğini gözler önüne serdi. Mert Armağan'ın yaptığı bir röportaj sırasında, İmamoğlu taraftarlarına yönelttiği, "2 tane icraatını söyler misiniz?" sorusuna verilen cevaplar gündem oldu.

Heyecanlandığı için cevap veremediğini söyleyen vatandaş, Armağan'ın espri amaçlı söylediği, "Marmaray yaptı, yol yaptı..." şeklindeki sözlerine, "Evet" diye cevap verdi.