İmamoğlu'nun hemşehrisinden tepki! 'Bana bir tane hizmetini gösterin'
Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun komşu köylüsü olduğunu belirten bir vatandaş İmamoğlu'na neden oy vermeyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dizayn edilen yeni Türkiye'nin konforuna dikkat çeken vatandaş, "Ben 90'larda hastaneye gidiyordum. Okmeydanı Hastanesi'nin altında eczane vardı. İlacımı dahi veremiyorlardı." dedi.
Ardından İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaş, "Bir tane eserini bana gösterin, ona oy vereceğim." ifadelerini kullandı.
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