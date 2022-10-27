İmamoğlu’nun hayatı ya‘lan’

3.5 yıllık İBB Başkanlığı döneminde vaatlerinin sadece %6.5’ini hayata geçirebilen, İBB Meclisi’ne gelen dosyaların sadece yüzde 2’sine hayır oyu verilmesine rağmen “engelleniyoruz” yalanına sarılan CHP’li Ekrem İmamoğlu, beceriksizliğini agresifleşerek örtme yoluna gitti. AK Parti döneminde yapımına başlanıp %46’sı tamamlanan 3. Kademe Tuzla İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi açılış töreninde Başkan Erdoğan ve merhum Kadir Topbaş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti diye Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı kürsüden hedef gösteren İmamoğlu, beceriksizliğini saldırarak, hedef göstererek ve lanlı-lunlu konuşarak perdelemeye kalkıştı. Açılış merasiminde bir tek küfretmediği kalan İmamoğlu’nun, 3 yıllık başkanlık sürecinde bütçesinin kısıldığını, paralarının çalındığını ve engellendiklerini öne sürerek pişkinlik yapması tepki topladı. AK Parti’nin başlayıp %46’sını tamamladığı tesisi 3 senede anca bitirip şovla açılışını yapan İmamoğlu’nun İstanbul genelindeki vaatlerini yerine getirmemesinin yanı sıra Tuzla ilçesi için verdiği ancak tutmadığı sözler ise şunlar: Tuzla-Tavşentepe Metrosu, Tuzla-Organize Sanayi Metrosu, Aydıntepe-Sabiha Gökçen Yolu, Hacetderesi Peyzaj Projesi, Benim Köyüm Benim Çiftliğim projesi, TEM Yan Yol projesi...

İcraat olmayınca hırçınlaştılar

Konuya ilişkin Akit’e konuşan İBB Meclis Üyesi Faruk Gökkuş, şu bilgileri verdi: “Bunların döneminde başlayıp bitirdikleri hiçbir iş yok. Geçtiğimiz gün açılan Arıtma Su tesisi de 2017 yılında ihale edilen, 2018’de başlanan bir proje ve yaklaşık 3.5 yılda ancak bitirilebildiler. Yatırım yapmıyorlar. Yatırımlarla alakalı engellenen hiçbir şeyleri yok. Bu bahanelerin arkasına saklanıyorlar. Bunların İstanbul halkının menfaatine yaptıkları, projelendirdikleri bir yatırım yok. Sadece konuşuyorlar. Onlara şunu sormak lazım neyi getirdiniz de engellendi? Beceriksiz ve iş yapmaya niyeti olmayan bir yönetim. Dolayısıyla iş yapamayınca bahanelerin arkasına geçiyorlar. Yazıcı’nın konuşmasında en ufak hakaret veya sataşma yok. Ve bunlara ‘geciktirdiğiniz halde bitirdiğiniz için teşekkür ederiz’ diyor. Buna bile tahammülleri yok. İş yapamayan ne yapacak, hırçınlaşacak... Buradaki ilk etap arıtma tesislerini Cumhurbaşkanımız İBB Başkanlığı döneminde yapmış, Kadir Topbaş ikinci etabına başlamış bitirmiş ve üçüncü etabın başlangıcı yapılmış. Bunlar 3.5 yılda ancak bitirmişler” ifadelerini kullandı.

İfade hürriyetini çaldılar

İHSD Başkanı Ali Akbaş da, şunları ifade etti: “İmamoğlu ve beraberindeki holiganlar, en temel insan hakkı olan ifade hürriyetini gasp etmek istemiş, Başkan Şadi Yazıcı’ya linç girişiminde bulunmuşlardır. Bu asla tasvip edilemez. Aynı girişim İmamoğlu’na karşı olsa şu an bütün dünyadan gelen kınama mesajlarını dinliyor olurduk. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, arkalarındaki bağın da açığa çıkarılmasını istiyor, mevcut iktidarın başında boza pişirmeye çalışıyor olurlardı şimdi. Ama vandallar İmamoğlu ve ekibi olunca ne insanlıktan, ne ifade özgürlüğünden, ne yerel idareci dokunulmazlığından bahsetmiyorlar. Ülkedeki belirli bir zümre, kendilerinden olmayana ne ifade özgürlüğü, ne seçme-seçilme özgürlüğü hiçbir şey tanımıyorlar. Dünya genelinde de Siyonist-Haçlı zihniyet bunu yapıyor. İçeride de dışarıda da aynı ceberut zihniyetten biz Müslümanlar yıllardır özgürlükçülük hikayeleri dinlemek zorunda kalıyoruz maalesef. Yazıcı’ya geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Başkanı kürsüden hedef gösteren İmamoğlu ve saldırı girişiminde bulunup küfür, hakaretler savuran holiganların ise tespit edilerek yargı karşısına çıkarılmalarını ve cezalandırılmasını bekliyoruz.”