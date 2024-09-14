İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?

Sosyal medya Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploması'nı tartışıyor. İmamoğlu, 1990 yılında KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçişle İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne kayıt yaptırmıştı. Ancak o tarihte YÖK, KKTC'deki özel üniversiteye denklik vermemişti. İmamoğlu ve ekibi yatay geçişin o dönem nasıl olabildiği sorularına cevap veremedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının usûlsüz alındığına ilişkin iddialara cevap veremedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi'nde okurken yatay geçişle kaydını İstanbul Üniversitesi (İÜ) İngilizce İşletme Bölümü'ne aldıran İmamoğlu, bu durumu kendi sitesinde bulunan özgeçmişinde de belirtiyor.

Ancak İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Girne Amerikan Üniversitesi'ne denklik vermemişti. KKTC'deki bu özel üniversite YÖK nezdinde resmî olarak tanınmadığından dolayı İmamoğlu'nun İstanbul'a yatay geçişi nasıl yaptırdığı merak konusu oldu.

"İmamoğlu'nun diploması sahte" diyerek konuyu gündeme getiren isim gazeteci Erdem Atay oldu. İmamoğlu'nun KKTC'de dikey geçiş yapmasının ardından kapağı İstanbul'a attığını dile getiren Atay, İBB Başkanı'nın YÖK tarafından tanınmayan bir okuldan İÜ'ye nasıl transfer olabildiğini sordu.

Aynı soruları sosyal medya hesabında gazeteci-yazar Nihat Genç'in de sorması üzerine İmamoğlu ekibine bağlı İBBteyit adlı hesaptan bir diploma fotokopisi yayınlandı. Mesajda şöyle denildi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması olmadığı iddiası tamamen uydurmadır. Sayın İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aşağıda fotokopisini paylaştığımız mezuniyet belgesi İBB ve üniversite arşivinde yer almaktadır."

YATAY GEÇİŞ BELGESİ NEREDE?

Bu paylaşıma cevap veren gazeteci Erdem Atay, İBB'yi 'geçiş belgelerini açıklamaya' çağırarak şunu yazdı: "Sayın İBB Teyit, diploma için teşekkür ederim. Şimdi sizden Girne Amerikan Üniversitesi'nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne geçiş belgelerini rica ediyorum. Mümkün müdür? Teşekkürler."

Daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun trol ekibini yöneten Murat Ongun sahneye çıktı.

Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkarmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız" diyerek İmamoğlu'nun İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 'İnsan Kaynakları Yönetimi' dalında tezli yüksek lisans diplomasını yayınladı.

Erdem Atay ise bu kez Ongun'a hitaben aynı çağrıyı yaptı: "Sayın Murat Ongun... Başarılı belediye başkanınızın 1990 yılındaki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş belgelerini rica etsem. Onları da paylaşır mısınız?"

İmamoğlu ekibi YÖK'ün KKTC'ye denklik vermediği dönemde üniversite kaydının İstanbul'a nasıl transfer edildiğine dair bir açıklama yapmadı.

YÖK, Girne Amerikan Üniversitesi'ne denkliği ancak 1993 yılında vermişti. İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'ne bu tarihten çok önce, 1990'da kayıt yaptırdı.

KKTC'deki 'dikey geçişi' ve sonrasını ise İmamoğlu, resmi internet sayfasında şöyle anlatıyor:

"Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdım. KKTC’de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yaptım ve 1994 yılında mezun oldum. Sonrasında İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldım."

ALTAYLI: SUSTURUN BU ADAMI! TROLLER: KARI DA İSTER MİSİN?

İmamoğlu'nun İstanbul kaynaklarıyla finanse ettiği meşhur trol ekibi, kendisine sorulan 'diploma' sorularının ardından harekete geçti.

Girne Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanınmadığı bir dönemde İBB Başkanı'nın nasıl olup da İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığının açıklanmasını isteyenler sosyal medyada linç girişimine uğradı.

Talimatla gerçekleştiği izlenimi veren linç faaliyeti sırasında "Geçiş belgesini paylaşır mısınız?" sorularına Ekrem İmamoğlu-Murat Ongun'a bağlı troller hep aynı soruyla karşılık verdi: "Karı da ister misin?"

Meslek hayatını Youtube platformunda sürdüren Fatih Altaylı ise İmamoğlu'na yönelik soru soran Erdem Atay'ın 'susturulması' çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşı Fatih Portakal ise paylaşılan diploma görseline yer vererek TV canlı yayınında "Ona kefilim, beraber okuduk" dedi.

Gelinen noktada İmamoğlu cephesinden hiç kimse, YÖK tarafından tanınmadığı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçişin nasıl gerçekleşebildiği sorusuna cevap veremedi.