Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 402 sanıklı dava devam ediyor. İmamoğlu, yargılandığı 'Bilirkişi' davasındaki duruşmasının da bugüne ertelenmesiyle Silivri’de iki ayrı duruşmaya katıldı.

Bilirkişi davasındaki duruşma 13 Temmuz 2026 günü saat 10:00'a ertelenirken İmamoğlu'nun savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

HAKARET VE TEHDİT

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”

İMAMOĞLU NE DEDİ?

İmamoğlu, savunmasının başlangıcında 'mahkeme fırtınasıyla karşı karşıyayım' ifadesini kullanarak, şunları söyledi: “Silivri'de şu an bu salonda duruşmam devam ederken, yine bu binada bir başka salonda da bir başka kumpasın yargılaması yapılıyor. Hukuksuz olduğu kadar yalanla, uydurma beyanlarla, sahte belgelerle, kes kopyala sayfalarla ve gizli tanıklarla kurgulanan bu kumpasın altına imza atan bir avuç muhteris, bu senaryoyu yazan herkesle birlikte kendi iftiralarında boğulacaklarına inancım tamdır. Hak yerini bulacaktır. -Tabii 4.000 sayfalık bir 'iftiraname' var diğer salonda ve o iftiraname benim için bir çöptür, çöp olmaya da mahkumdur. Her köşe başında bir kumpas, her salonda bir pusu kurulmuş durumda.”