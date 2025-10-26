  • İSTANBUL
Gündem İmamoğlu'nun casusluktan verdiği ifade sona erdi
İmamoğlu'nun casusluktan verdiği ifade sona erdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden YOLSUZLUK VE RÜŞVET iddiasıyla uzaklaştırılarak tutuklanan İmamoğlu'nun 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade az önce tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün, İngiliz ve Amerikan istihbaratı ile gizli yazışmaları tek tek anlatmış, Kriptolu uygulama üzerinden yapılan yazışmalarda “Mayor” kod adının İmamoğlu’na ait olduğu iddia etmiş, yabancı servislerle veri hırsızlığı ve seçim süreçlerine müdahale detaylarını da tek tek itiraf etmişti.

Bu kapsamda ifadeye çağrılan yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı.

2
Yorumlar

misafir

İBB'ye kayyum atamanın yolu açıldı. Ver mehteri. Eko başkandan korktukları kadar Allah korkuları yok. Allah ıslah etsin. İnadına inadına Eko başkan.

Engin DeNiZ

Lağım boruları patlıyor durup bakalım...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

