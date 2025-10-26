İmamoğlu'nun casusluktan verdiği ifade sona erdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden YOLSUZLUK VE RÜŞVET iddiasıyla uzaklaştırılarak tutuklanan İmamoğlu'nun 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade az önce tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı.
Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün, İngiliz ve Amerikan istihbaratı ile gizli yazışmaları tek tek anlatmış, Kriptolu uygulama üzerinden yapılan yazışmalarda “Mayor” kod adının İmamoğlu’na ait olduğu iddia etmiş, yabancı servislerle veri hırsızlığı ve seçim süreçlerine müdahale detaylarını da tek tek itiraf etmişti.
Bu kapsamda ifadeye çağrılan yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı.